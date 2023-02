Marano, la morte di Roberto Esposito e il cordoglio di vigili e amici: “Un grande volontario, ha dato tanto alla città”

Sento il dovere di dire chi era Roberto Esposito: responsabile del nucleo comunale di protezione civile, un volontariato onesto che non si tirava mai indietro, ha dato l’anima per la Protezione civile, non ha mai percepito alcun compenso: pensava solo a lavorare. Insieme abbiamo affrontato le varie emergenze che si sono verificate. Mi ha sempre affiancato e aiutato. Esperto di trasmissioni radio, si è adoperato al massimo per la realizzazione del centro operativo comunale, è stato uno degli estensori del piano di emergenza. Faceva parte, con me, del tavolo permanente per il rischio vulcanico presso la Regione Campania. Teneva lezioni nelle scuole per diffondere la cultura di protezione civile, era conosciuto in tutta la provincia per il suo attaccamento al dovere. Io perdo un caro amico, il collega che mi sostituisce nel servizio di protezione civile perde un ottimo collaboratore. Alla moglie è ai figli vanno le mie condoglianze.