Napoli-Cremonese, Lozano preferito a Politano: nessun turn over in mezzo al campo

56 Visite

Lozano ancora favorito su Politano, nessun turnover a centrocampo

Domenica sera la capolista Napoli attende la Cremonese per la rivincita del match di Coppa Italia. Per Spalletti buone indicazioni dagli allenamenti in settimana e poca voglia di fare troppi cambi rispetto alla formazione che è stata scelta contro Roma e Spezia. C’è Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. A centrocampo difficile pensare ad un terzetto differente da Lobotka, Zielinski e Anguissa. In avanti ancora Lozano favorito su Politano per completare il terzetto con Kvaratskhelia e Osimhen.

Dessers ko, Ciofani si candida ad una maglia da titolare

Non mancheranno gli assenti per questa difficilissima trasferta della Cremonese. Mister Ballardini dovrà rinunciare a Lochoshvili, Quagliata, Okereke e Dessers. Confermato il 3-5-2 con Carnesecchi in porta e davanti a lui il terzetto Ferrari-Chiriches-Vasquez. A centrocampo Benassi è pronto a giocare dal 1′ nonostante un giorno di allenamento differenziato, con uno tra Meité e Castagnetti in regia e Pickel dall’altro lato. Sulle fasce inamovibili Sernicola e Valeri, mentre in attacco preoccupa l’assenza di Okereke. Ad affiancare Ciofani, visti i problemi di Dessers, sarà uno tra Afena-Gyan e Tsadjout.