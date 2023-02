Chi era Rossella, la mamma di due bimbi di Soccavo morta dopo aver mangiato sushi

114 Visite

Rossella Di Fuorti, mamma di due bambini che abitava a Soccavo, nella periferia occidentale di Napoli, è morta giovedì 9 febbraio, giorno del suo compleanno. La donna aveva pranzato in un ristorante della zona occidentale di Napoli.

Apparentemente la causa della morte sarebbe stato un infarto cardiocircolatorio, come ha certificato il medico del 118, intervenuto inutilmente per soccorrerla. Tuttavia, i familiari prima e gli inquirenti poi hanno avuto forti sospetti sul pranzo. Rossella Di Fuorti aveva finito di pranzare intorno alle 15, quindi era rientrata a casa. Appena tornata già aveva iniziato a sentirsi male. Poi il vomito e alle 16 la donna è deceduta.

Dopo la denuncia dei familiari, la Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. I carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità, hanno ispezionato il ristorante e sequestrato campioni di cibo che saranno analizzati per verificare l’eventuale presenza di carica batterica. In via cautelativa l’attività di ristorazione è stata sospesa. Il marito ha riferito alla polizia giudiziaria che la moglie non ha mai accusato reazioni allergiche.













