Napoli, parcheggiatore abusivo chiede 80 euro ad automobilista e lo minaccia

129 Visite

Un parcheggiatore abusivo operante in via Toledo a Napoli avrebbe chiesto 80 euro per la sosta giornaliera ad un automobilista. Al rifiuto di quest’ultimo di corrispondere la somma sarebbero partite le minacce di ritorsione sull’autovettura. La vittima ha così chiamato la Polizia che, grazie alla descrizione fornita, lo ha individuato e bloccato insieme a un ‘collega’. Entrambi i parcheggiatori colti in flagrante sono napoletani e sono stati denunciati uno per estorsione e l’altro per tentata estorsione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS