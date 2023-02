Reddito, iniziata la grande fuga: in 200 mila hanno detto addio al sussidio

118 Visite

È iniziata la fuga dal reddito di cittadinanza: in un anno circa duecentomila nuclei hanno salutato il sussidio e pure le richieste risultano in calo. Merito anche della stretta, introdotta in prima battuta da Draghi (che per esempio aveva portato da tre a due le offerte di lavoro rifiutabili senza il rischio di perdere l’assegno) e poi rafforzata dal governo Meloni con l’ultima legge di Bilancio (che non solo ha azzerato le proposte a cui è possibile dire di no, ma ha previsto l’obbligo di formazione per i più giovani e stabilito che gli occupabili non avranno più diritto all’assegno a partire da agosto).

A dicembre la prestazione di sostegno ha raggiunto un milione e quarantacinquemila famiglie: i nuclei beneficiari nello stesso periodo del 2021 erano più di 1,2 milioni. Pesano i controlli e il numero dei decaduti dal beneficio. Pure le richieste per accedere al reddito di cittadinanza dei Cinquestelle però, come detto, sono in diminuzione rispetto ai primi anni, segno che tira un’aria diversa: il momento del sipario che cala si avvicina e così in molti starebbero cominciando a guardare ad altre soluzioni per mettersi al sicuro. Certo, forse è ancora presto per parlare di una grande fuga, per citare il film del 1963 con Steve McQueen e diretto da John Sturges, ma a giudicare dai numeri le nuove regole anti-fannulloni sembrano comunque aver scavato sotto al sussidio delle gallerie sotterranee, in grado di accelerare l’esodo dei percettori dell’aiuto verso il lavoro.