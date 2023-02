120 Visite

Gentile direttore, che tristezza constatare l’assenza dei commissari alla guida del Comune alla festa del santo patrono. I parroci del territorio, nella consueta lettera alla città, avevano toccato temi importanti come la raccolta differenziata, il riuso, l’amore e la difesa dell’ambiente in senso lato. Ma loro dov’erano? Noi non li abbiamo visti.

Lettera firmata da diversi lettori.













