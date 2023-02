CAIVANO: carabinieri arrestano 3 uomini in trasferta

69 Visite

I Carabinieri della stazione di Caivano insieme ai militari del Reggimento Campania hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio 3 persone di Nocera Inferiore.

I militari hanno fermato i 3 in trasferta nel parco verde isolato C. Nelle loro tasche i carabinieri hanno trovato 28 dosi di cocaina e 6 grammi di eroina. Sequestrata anche la somma di 440 euro verosimilmente provento illecito.

A finire in manette sono il 52enne Alfonso Granato*, il 55enne Marcello Oliva** e il 52enne Ivan Cuomo*** tutti già noti alle forze dell’ordine e in attesa di giudizio.

*NATO A NOCERA INFERIORE (SA) IL 05.03.1970

** NATO A NOCERA INFERIORE (SA) IL 18.01.1968

*** NATO A NOCERA INFERIORE (SA) IL 14.02.1970













