1° TROFEO CITTA’ DI POZZUOLI, NEL WEEK END AL PALA TRINCONE DI MONTERUSCIELLO

Hanno già assicurato la loro presenza Viola Scotto di Carlo, Stefano Ballo, Marina Cacciapuoti, Noemi e Antonietta Cesarano, Roberta Piano Del Balzo, Alessia Polieri, Pasquale Giordano, Giuseppe Ilario, Vincenzo Caso, Giuseppe Del Vecchio e tanti altri. In totale saranno 800 i nuotatori in gara divisi per 40 società partecipanti.

Questo sabato alle ore 7,20 ci sarà l’apertura dell’impianto a cui seguirà la fase di riscaldamento. L’inizio delle gare è previsto per le ore 8,45 con le eliminatorie dei 100 metri stile libero, poi, a seguire ci saranno sempre le eliminatorie dei 100 dorso, 200 farfalla, 200 rana, e 4×50 mista. Nel pomeriggio alle ore 16,40 ci saranno, poi, le gare dei 50 stile libero e 50 rana con la premiazione alla fine di ogni gara. La quarta parte della giornata prevede, poi, i 50 dorso, 200 misti e 50 farfalla.

Domenica, invece, alle ore 11,20 di mattina saranno svolte le eliminatorie dei 100 rana e 100 farfalla e la finale dei 200 dorso. Nel pomeriggio, poi, si svolgeranno le finali dei 400 stile libero, 100 stile libero, 100 dorso, 100 rana, 100 farfalla, tutte sia maschili che femminili, e si concluderà con la staffetta 4×50 stile libero.

“Sarà una due giorni da vivere con grandissima emozione – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente responsabile dell’evento della Napoli Nuoto -. Gareggeranno gli atleti e le atlete che vanno per la maggiore in questi ultimi anni. Siamo molto soddisfatti delle adesioni avute. Monterusciello sarà in questo fine settimana la capitale italiana del nuoto”.

Ufficio Stampa Napoli Nuoto