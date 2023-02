Punti di vista. Il sistema educativo italiano è alla deriva

82 Visite

Oramai il sistema educativo italiano è in degrado, i ragazzi mostrano tutti i sintomi svogliatezza, indifferenza, mancanza di stimoli e carenza di obiettivi da raggiungere. Il loro vivere più la virtualità che la realtà è segno di quanto sia poco stimolante e spenta la scuola oggi in Italia. Questa triste realtà ci porta a domandarci: stiamo usando in modo intelligente la nuova metodologia didattica digitale? Gli alunni aspettavano più coinvolgimento, più interattività, più produttività da parte della scuola , invece li stiamo inducendo a un sovradosaggio digitale e nel contempo rimproveriamo loro la dipendenza dai dispositivi e dai social, posizione, questa che rende poco credibile l’istituzione scolastica. Stiamo alimentando la loro inattività, stiamo opacizzando la loro creatività e conseguentemente li vediamo sempre meno partecipativi e meno ricettivi ,li stiamo spingendo verso la virtualità che diventa pericolosamente l’unico loro habitat. Per cercare di recuperare la loro vivacità d’animo dovremmo cercare di criticarli di meno e capirli di più, capire perché preferiscono l’influencer dei social al professore. Forse perché la scuola dovrebbe essere luogo di interazione, di stimoli, di scoperta, di interesse e di emozione, mentre é diventa l’inceneritore di idee, l’appiattimento culturale dove il singolo allievo non trova più la goduria della meritocrazia e dell’eccellenza. Il sistema globale socio -culturale ha trasformato la scuola in un processo di accomodamento, dove tutto è concesso, tutto é arrotondato per eccesso, dimenticando il compito ” principe” della scuola e cioè la cura dell’anima. Oggi gli studenti vivono la scuola soltanto avendo come obiettivo il voto, non esistono più materie preferite, non esiste più l’insegnante piu bravo, tutto é ridotto a un numero o ad un giudizio, creando sempre di più un muro imponente tra cattedra e banchi ,se la missione dell’insegnante si riduce alla semplice valutazione della preparazione allora si ha la zombificazione del sapere e della scuola. Da una agenzia educativa così messa si avrà una società improntata all’individualismo, all’opportunismo, all’anti-meritocrazia ,una società sterilmente materialistica che fa credere ai giovani che nella vita servono tre cose: soldi, raccomandazioni e fortuna, questo il pensiero a cui tutti attivamente o passivamente si stanno omologando. Di questo passo l’istituzione scolastica guida creativa alla curiosità del sapere si trasformerà irreversibilmente in tomba della cultura.

Michele Izzo.













