L’arresto di Cozzolino, “soldi, abiti e cravatte” per vendere l’Italia al Marocco

I rapporti con l’ambasciatore marocchino in Polonia, dove si sarebbe recato un anno fa, ma anche una serie di interventi in Parlamento europeo per favorire gli interessi marocchini nella più alta assemblea europea. Un’azione politica svolta da Andrea Cozzolino, a stretto contatto con l’ambasciatore marocco a Varsavia, ma anche e soprattutto in forza del rapporto con soggetti del calibro di Antonio Panzeri e Francesco Giorgi. Sono queste le accuse che hanno spinto gli inquirenti belgi ad arrestare Andrea Cozzolino, europarlamentare al secondo mandato, da sempre leader dem in Campania. Nei suoi confronti le accuse dei suoi due ex staffisti, arrestati due mesi fa; ma anche una intercettazione telefonica nella quale Giorgi e Panzeri parlano esplicitamente «della necessità di spingere Cozzolino a favorire gli interessi del Marocco in Parlamento europeo». In cambio di cosa? Cravatte, vestiti (ricevuti come gesto di cortesia in Polonia) ma anche cifre di soldi non precisati («alcune decine di migliaia di euro»).













