Sanremo, la serata dei duetti: l’amnesia di Ramazzotti, standing ovation per Grignani. Super Cuccarini

Archiviata la sarabanda Grignani, Amadeus si fa serio e legge un testo sul dramma delle foibe, la tragedia degli italiani in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia per la giornata del ricordo. La storia con le sue ferite, attraversa ancora il palco dell’Ariston.

Ecco un altro protagonista di questo Festival, il Grignani allegro, triste, pacifista, grande vecchio. Si porta Arisa sul palco e rispolvera il grande Vessicchio (accolto da standing ovation) e la sua «Destinazione paradiso»: lei sembra un po’ prenderlo per mano con la sua voce perfetta, mentre la sua svaria, non sempre con successo, da una tonalità all’altra, da un umore all’altro. Insomma, una simpatica gazzarra

Francini torna sul palco, canticchiando e ironizzando sulla chiamata di Amadeus. Poi scende in campo la seconda coppia di questo Festival, dopo i promessi sposi Coma-Cose: Salmo smette i panni del rapper burro e cattivo e guarda negli occhi la sua bella ,Shari, sfoderando un’attitudine soul che non gli conoscevamo.

Ore 21:51 – Emma concitata

In gara ha impressionato per come ha saputo cambiare registro l’hitmaker Lazza, cercando di conquistare pubblici diversi dal suo, con il suo rap urban: meno convincente la scelta della cover, una trascurabile Nesli, dove la sempre concitata Emma non sembra aggiungere molto