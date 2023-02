Museo di Napoli. Collezione Bonelli, “La stanza delle meraviglie”

La raccolta Bonelli, frutto di una ricerca trentennale, nasce con l’intento di recuperare testimonianze al fine di far conoscere e valorizzare gli aspetti antropologici e del vissuto quotidiano riconducibili alla città di Napoli.

Curiosità, cimeli, documenti ed oggetti, rappresentano un corpus fondamentale, che tratta di ogni ambito, avendo come filo conduttore la cultura e la civiltà napoletana; tanto da poter essere a giusta ragione considerata la più importante raccolta al mondo dedicata ad una città, l’unica che tratta di ben venti aree tematiche.

Diecimila testimonianze circa, suddivise nelle più disparate sezioni tematiche quali: Trasporti, Emigrazione, Enogastronomia, Igiene, Commercio, Banche ed Economia, Ludica, Filatelica, Giuridica, Religiosa, Fotografia e Cartoline, Urbanistica ed Architettura, Spettacolo (Teatro, Cinema, Circo), Istruzione, Autografi, Giornalismo, Editoria e Politica.

Un vero e proprio universo napoletano, nato grazie alla passione di Gaetano Bonelli, giornalista e cultore di storia Patria, artefice della raccolta e dell’impegno di far nascere, dalla stessa, un Museo che racconti la città.

Il repertorio di testimonianze è un unicum nel suo insieme, in quanto testimonia di una collezione ricca e variegata, nella quale non mancano le mirabilia.

Dalle matrici in legno delle carte napoletane datate 1825 ad un’immaginetta in stoffa della prima metà dell’800 raffigurante la Madonna dei Cinesi a Napoli con tanto di occhi a mandorla. Figurano tra le più svariate testimonianze inoltre nella raccolta, la foto più piccola al mondo su Napoli risalente al 1860 (tanto piccola da poterla vedere solo al microscopio) “il cappello di San Gennaro”, reliquia da contatto della prima metà del XIX secolo, i progetti della vecchia Stazione Centrale di Napoli, quelli delle Funicolari cittadine, i biglietti del tram a cavallo della fine dell’800, locandine teatrali di tutti i teatri napoletani a partire dall’epoca pre-unitaria ed una serie di documenti di carattere politico-amministrativo, quali i pizzini dei garibaldini all’atto dell’ingresso in città. Manifesti e locandine pubblicitarie, calendari, cataloghi di antiche ditte, le testimonianze inerenti il fenomeno dell’emigrazione e tanto altro ancora, che aspetta solo di poter esser mostrato in maniera permanente in spazi più ampi, al fine di favorire la nascita del Museo di Napoli, in luogo di quanto adesso è mostrato in maniera esemplificativa nella “Stanza delle meraviglie”.