PICS MARANO, Di Fenza: “Aggiornare la città sullo stato di avanzamento dei progetti”

66 Visite

Il Consigliere Regionale interroga la commissione straordinaria

“Le risorse dei FONDI PICS destinate al Comune di Marano di Napoli inizialmente pari a 11,5 milioni di euro, a seguito delle varie rimodulazioni e rinunce dell’attuale gestione commissariale, si sono ridotte a 3,5 milioni di euro poiché l’Ente non sarebbe stato in grado di garantire la realizzazione dei progetti previsti, entro il termine del mese di dicembre 2023.” Lo ricorda in una nota il Consigliere Regionale di Centro Democratico Pasquale Di Fenza. Allo stato attuale purtroppo non si hanno notizie né ulteriori aggiornamenti in merito, in quanto, da ultima deliberazione commissariale le opere a cui si tenterà di dare attuazione saranno solamente 4 rispetto alle 10 previste e le stesse si utilizzeranno per: il completamento dell’asilo nido comunale sorto sull’area confiscata alla camorra, il Polo del Riuso, il Centro di accoglienza per ragazzi autistici (Villa confiscata La Cesina) e la Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione o videosorveglianza per l’intero territorio. Chiediamo ufficialmente di sapere lo stato di avanzamento dei 4 procedimenti di riqualificazione previsti e se si è già in grado di valutare eventuali problematiche connesse con il termine di realizzazione delle opere fissato per la fine del 2023. Non risultano bandite gare e presumo sia molto difficile ultimare l’iter di affidamento di 4 macro opere entro un termine così stringente. Se Marano dovesse perdere gli ultimi 3,5 milioni di euro sarebbe l’ultima stangata per una città già stremata dal punto di vista economico – finanziario e carente sotto tutti i punti di vista infrastrutturali. Ci auguriamo che le nostre visioni pessimistiche vengano smentite dalla gestione commissariale. Conclude Di Fenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS