L’Aktis Acquachiara torna a ruggire: i biancoazzurri regolano 12-7 la Waterpolo Palermo con una prova maiuscola

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Torna al successo l’Aktis Acquachiara che nel match valevole per l’undicesima ed ultima giornata di andata del girone Sud del campionato di serie A2 liquida 12-7 alla Scandone la Waterpolo Palermo e chiude la prima parte di stagione con 14 punti.

Palpabile la voglia di riscatto dei padroni di casa che approcciano il match nel migliore dei modi e piazzano il break che si rivelerà decisivo tra la fine del primo e l’inizio del secondo parziale firmando il 3-0 con cui passano dal 2-2 al 5-2. La squadra interpreta una prestazione eccellente nelle due fasi di gioco, chiude i varchi alle principali bocche da fuoco avversarie soffrendo qualcosina al centro con Cardoni e riparte con puntualità sciorinando tutto il meglio del proprio repertorio offensivo.

Il confronto vive il suo epilogo al rientro delle due contendenti dopo l’intervallo lungo quando, dopo la rete del provvisorio 7-4 firmata dal centroboa in calottina scura, il sette in calottina bianca timbra una nuova bruciante accelerazione piazzando un devastante 4-0 con cui chiude definitivamente le operazioni. Si torna a casa con la soddisfazione di aver chiuso la prima parte di torneo nel migliore dei modi ritrovando quei meccanismi che avevano propiziato il brillante avvio di torneo. Da lunedì si torna però nuovamente a lavoro per allenarsi con ancora più carica per continuare a migliorare.

In un quadro generale di assoluta positività brillano le prove di Ciro Alvino, che dopo un’ingenuità iniziale para un rigore e timbra diversi interventi decisivi, e del tandem Rocchino-De Gregorio, autori di quattro reti a testa. A fine partita mister Fasano e il capitano biancoazzurro commentano così la prova odierna.

Walter Fasano

Oggi era importante disputare un’ottima prestazione e portare a casa la vittoria. Sono contento perché i ragazzi hanno finalmente interpretato una bella partita. Venivamo da quindici giorni impegnativi a causa del nervosismo generato dai risultati negativi che il gruppo è stato bravo a trasformare in voglia di riscatto. I ragazzi hanno però dimostrato che con il lavoro e l’atteggiamento giusto facciamo delle buone cose.

Ciro Alvino

Siamo entrati fin da subito concentrati, grintosi e con la giusta cattiveria agonistica. Abbiamo imposto il nostro gioco fin dal primo minuto con un pressing molto alto ed aggressivo su ogni pallone. Oggi la differenza l’ha fatto l’atteggiamento perché siamo entrati in acqua con un’altra mentalità. Questa è la vittoria del gruppo perché dal primo all’ultimo abbiamo dimostrato di voler portare i tre punti a casa.

AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000-POL. WATERPOLO PALERMO 12-7 AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000: C. Alvino, P. Musacchio, M. Fortunato, E. Adam, Fabio Angelone 2, G. Di Leva, Francesco Angelone, C. Angelone, M. Gargiulo 1, D. De Gregorio 4, M. Rocchino 4, G. Giello 1, D. Chianese. All. Fasano POL. WATERPOLO PALERMO: G. Cuccia, I. Russo, G. Galioto, M. Migliaccio 1, D. Bogni 1, R. Giacomazzi, S. Riccobono, G. Cardoni 3, A. Rotolo 1, P. Mattarella 1, M. Ferlito, D. Polizzi, F. Pettonati. All. Malara Arbitri: Navarra e Petrini Note: Parziali: 4-2 2-1 5-2 1-2 Uscito per limite di falli Mattarella (P) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Acquachiara Ati 2000 3/6 +1 rig.; Pol. Waterpolo Palermo 1/10. Nel primo tempo Alvino (A) para un rigore a Migliaccio (P) e a Galioto (P) nel quarto tempo. Spettatori 150 circa.

Ufficio Stampa Aktis Acquachiara













