«Incastrato» dal video in tv, ora è ai domiciliari. Scarcerato Pietro Loffredo, che venne arrestato in quanto riconosciuto nelle immagini girate da «Striscia la notizia» durante un servizio in una piazza di spaccio di Melito, in provincia di Napoli. Loffredo è il padre di Fortuna, la bimba seviziata e scaraventata nel vuoto, nel parco Iacp di Caivano, nel giugno 2014.













