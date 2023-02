31 Visite

Kvara e Osimhen stendono lo Spezia. Gara senza storia, anche se nel primo tempo non ci sono grosse occasioni. Netto il predominio degli azzurri, che alla fine portano via dalla Liguria altri tre punti fondamentali in ottica scudetto. Il sogno sembra essere sempre più vicino.













