GIUGLIANO E SANT’ANTIMO: controlli dei carabinieri

Controlli del sabato sera anche a Giugliano e Sant’Antimo. I carabinieri della locale compagnia hanno identificato 89 persone e ispezionato 34 veicoli.

Durante il servizio hanno denunciato per lesioni una 33enne che poco prima aveva ferito il padre con un coltello da cucina. Il motivo ancora poco chiaro.

Arrestato per evasione Antimo Mauriello, 19enne del posto sottoposto ai domiciliari. È stato sorpreso in strada, a 1 km da casa, nonostante gli fosse vietato.

Ha provato a scappare ma i militari lo hanno bloccato. È ora di nuovo ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Segnalato alla prefettura un 20enne, trovato in possesso di una stecchetta di hashish.

Controlli anche alla circolazione stradale. 20 le contravvenzioni notificate, quasi tutte per mancanza di copertura assicurativa.













