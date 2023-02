Primi 100 giorni, il Times incorona Meloni

115 Visite

I primi 100 giorni del governo guidato da Giorgia Meloni hanno lasciato con l’amaro in bocca i gufi della sinistra, messi a tacere anche dal recente articolo di The Times che ha elogiato l’attuale presidente del Consiglio.

Il quotidiano britannico ha dedicato un pezzo al primo ministro, mettendo in evidenza come in poco tempo sia passato dall’essere considerato un pericolo per l’Unione europea all’essere la leader più popolare dell’Ue. Non a caso il titolo dell’articolo è proprio “ Called a danger, now Giorgia Meloni is EU’s most popular leader “. È proprio così: a ridosso delle elezioni politiche del 25 settembre è stata etichettata come una minaccia, mentre allo stato attuale rappresenta il leader più popolare del Vecchio Continente.

Nel pezzo a firma di Peter Conradi è stato fatto un paragone tra le titubanze iniziali nei confronti di Meloni e i risultati portati a casa nel corso dei primi mesi di vita dell’esecutivo di centrodestra. “ C’erano stati timori sul fatto che i politici del suo partito, FdI, fossero troppo apertamente nostalgici dei giorni di Benito Mussolini “, ha ricordato il giornalista. Il quale non ha dimenticato che in molti avevano previsto “ scontri con l’Ue e i mercati finanziari in merito ai suoi piani economici “.

E c’è pure chi aveva espresso forti dubbi sulla poca esperienza di governo da parte dell’attuale primo ministro e della classe dirigente di Fratelli d’Italia, considerato un punto debole che avrebbe potuto mettere in pericolo la tenuta dell’intera coalizione. Il risultato dei primi 100 giorni di governo? Esattamente l’opposto di tutto ciò. “ Eppure Giorgia Meloni è uscita dai primi 100 giorni di governo come il leader più popolare dell’Ue “, ha infatti annotato Peter Conradi.

La sinistra e le Regionali

Nell’analisi di The Times c’è stato spazio anche per la spaccatura delle opposizioni, che non sono ancora state in grado di compattarsi in seguito alla disfatta elettorale. In effetti la sinistra italiana è rimasta divisa tra il Movimento 5 Stelle “ anti-establishment ” e il Partito democratico che a stretto giro sarà chiamato a scegliere chi prenderà il posto di Enrico Letta. Lo stesso segretario dem ha annunciato il passo indietro alla luce del deludente risultato riscontrato alle urne.