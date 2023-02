2023 anno di svolta per la cura dei problemi cardiaci

28 Visite

Sacco matto alle malattie del cuore: è questa la promessa del 2023 che si prospetta un anno straordinario sul fronte dei progressi nelle cure soprattutto dello scompenso cardiaco e dell’ipercolesterolemia, ma anche nella diagnosi e nella prevenzione cardiovascolare, aprendo la strada a un cambio di paradigma della cardiologia nei prossimi 10 anni. Ecco la fotografia delle novità attese che arrivano dagli esperti della Società Italiana di Cardiologia (SIC), recentemente riuniti a Roma per 4 intensi giorni di lavori dell’83° edizione del Congresso nazionale.

Dalla lotta al colesterolo “cattivo”, grazie ai farmaci a RNA interferenti e all’arrivo nei prossimi mesi dell’acido bempedoico, alle terapie rivoluzionarie dello scompenso cardiaco con le glifozine, capaci di cambiare la storia della malattia indipendentemente dalla gravità e dalla presenza del diabete, fino a interventi sempre meno invasivi e di frontiera che arrivano alla recente cura della valvola tricuspide.

Ma il futuro del cuore lo avremo sempre di più anche in tasca, grazie agli smartphone sempre più ‘sentinelle’ di salute, ma anche “coach” che ci aiuteranno a prevenire le malattie cardiovascolari, fino agli algoritmi di intelligenza artificiale che segneranno sempre di più la pratica clinica cardiologica per diagnosi maggiormente su misura e accurate.

Ipercolesterolemia: il 2023 sarà l’anno dell’Inclisiran e dell’arrivo dell’acido bempedoico. Salveranno fino migliaia di vite da infarto e ictus da “colesterolo cattivo”

Delle 224mila morti cardiovascolari che si registrano ogni anno in Italia, poco meno di 50mila sono imputabili al mancato controllo del colesterolo “cattivo”. Un problema molto serio, se si considera che sono più di un milione gli italiani ad alto rischio di eventi cardiovascolari, con valori al di sopra dei 55 mg/dl raccomandati dalle linee guida europee. Un problema sanitario che potrà ridursi grazie a nuovi farmaci altamente innovativi, in grado di controllare i livelli di colesterolo troppo alti anche in pazienti critici, che non riescono a ottenerlo con le statine anche se ben tollerate o in chi non può assumerle per gli effetti collaterali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS