Sanremo, “Nel blu dipinto di blu” cantata da Modugno compie 65 anni

Volare” compie 65 anni. La canzone italiana più ascoltata al mondo è in età da pensione ma non lo dimostra affatto. Era il primo febbraio 1958 quando venne effettuata presso gli studi della Fonit Cetra, a Milano, la prima incisione di “Nel blu dipinto di blu”. Titolo con cui la canzone era stata registrata presso la Siae, la società italiana autori ed editori. Ma il ritornello (“volare, oh oh”), entrato nella storia della musica, fece sì che venisse registrato un titolo alternativo, “Volare” appunto. E con questo insistente ritornello Domenico Modugno salí alla ribalta del mondo. Complice la vittoria al festival di Sanremo in coppia con Johnny Dorelli proprio nel 1958. Esordienti all’ottava edizione del concorso, batterono big del pentagramma quali Nilla Pizzi e Claudio Villa. Proprio a loro Modugno, all’epoca sconosciuto autore pugliese, aveva offerto di interpretare quel brano. Rifiutarono entrambi e così presentò egualmente quelle strofe al Festival, cantandole lui stesso. Il testo innovativo e l’impatto della composizione lo fecero inserire tra i venti canzoni da mandare in gara: quelle presentate erano 391.













