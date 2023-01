È tempo di derby per l’Aktis Acquachiara: sabato alla Scandone la sfida con l’Ischia Marine Club

42 Visite

Ripartire di slancio per dimenticare la beffarda sconfitta di sabato scorso e riprendere quel percorso di crescita già tracciato nel quale anche alcune battute d’arresto assumono la loro importanza.

Nell’incontro valevole per la decima giornata di andata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara, quinta in classifica con 11 punti insieme al Centro Nuoto Latina, affronta alla Scandone, nel secondo derby stagionale, la Bava Opportunity Ischia Marine Club, undicesima a quota 5. La partita, il cui fischio d’inizio è previsto sabato alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Videoplay.

Se le vittorie regalano entusiasmo e caricano l’ambiente alcuni passi falsi consegnano agli sportivi un’energia ancora più forte, la voglia di ottenere l’immediato riscatto per dimostrare che la caduta è stata solo un incidente di percorso. La squadra ha ripreso ad allenarsi con ancor più convinzione ed ha lavorato intensamente per prepararsi nel migliore dei modi ad una sfida che, al di là di quanto testimoni la differenza di punti in classifica, non sarà assolutamente semplice.

Contro una squadra che vanta nel suo roster il giusto mix tra elementi esperti e giovani di talento i biancoazzurri dovranno approcciare il match con grande intensità per provare ad imporre fin da subito i propri ritmi e la propria qualità sul piano natatorio. Fondamentale risulterà la capacità di tenere alta la concentrazione nel corso dei quattro tempi per evitare di prestare il fianco a pericolosi cali di concentrazione di cui i giocatori più esperti del sette allenato da Fabio Coda potrebbero approfittare.