All’I.C. Amanzio Ranucci Alfieri di Marano “I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH”

Venerdì 27 gennaio 2023 dalle ore 16:30 alle ore 18:30, l’I.C. Amanzio Ranucci

Alfieri di Marano di Napoli, presso il teatro del plesso Ranucci, presenta alla

comunità scolastica e al territorio il video “OGGI IO SONO TE, BAMBINO DELLA

SHOAH” realizzato dagli alunni delle classi terze sezioni B – E della scuola

secondaria con cui hanno partecipato alla XXI edizione del Concorso nazionale

“I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH” indetto dal MIUR.

Gli alunni, lieti di aver superato il primo step della selezione per la Campania a

cura della Direzione generale Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel

Giorno della Memoria, vogliono condividere con la comunità scolastica

l’esperienza formativa promossa dai loro docenti insieme agli alunni delle classi

quinte che presenteranno performance musicali, momenti di riflessione e i

lavori svolti.

Il seminario, fortemente voluto dalla dirigente scolastica prof.ssa Antonietta

Guadagno, offre un’occasione di confronto con il territorio su tematiche che

ispirano il PTOF (piano triennale dell’offerta formativa n.d.r.) dell’Istituto.

Da anni, infatti, con l’istituzione della biblioteca “Salvatore Giordano” della

sede Amanzio, la biblioteca non è più concepita come luogo statico, bensì come

un luogo dinamico in cui la comunità scolastica, gli enti locali, le Associazioni

del territorio si incontrano.

Pertanto saranno presenti al seminario alcuni autori tra cui Angela Mallardo,

Gloria Vocaturo, Michele Caccamo e Fulvia Giacco, presidente dell’Associazione

Pro Loco Marano Flegrea e Alessandro Pace, presidente dell’Associazione

Marano Lab.

Si affronteranno tematiche legate non solo all’antisemitismo in senso stretto,

ma si allungherà lo sguardo sui temi dei legami familiari, del partire, restare,

errare, temi che sono interconnessi con gli eventi della shoah, ma

contestualizzano situazioni attuali, ancora irrisolte.













