Giugliano, Pirozzi nomina la nuova giunta e conferma un solo ex assessore. Palma in quota Centro democratico

A un mese dall’azzeramento della precedente giunta il sindaco di Giugliano in Campania, Nicola Pirozzi, ha annunciato oggi la nuova giunta. Dei precedenti assessori è stato confermato solo Pietro Di Girolamo del Pd. Chiamato a svolgere le funzioni di vicesindaco, l’architetto Francesca D’Alterio. Entrano nell’esecutivo Aniello Moccia, già dirigente in Regione Campania e con una esperienza a capo degli uffici tecnici di diversi comuni; Roberto Gerundo; assessore per due mandati al comune di Pozzuoli; Rosa Verde, psicologa esperta di risorse umane; Angelo Abbate, avvocato; Isabella Riccardo, Giulia Palma e Cristoforo Tartarone.

Centro Democratico entra in giunta a Giugliano, Di Fenza e Varriale: “Daremo un forte impulso all’attività amministrativa dell’Ente”

“Dopo l’adesione al Centro Democratico del Consigliere Francesco Di Domenico la squadra si allarga con la nomina in giunta dell’assessore dott.ssa Giulia Palma, alla quale sono state assegnate le seguenti deleghe relative al volontariato, associazionismo, pubblica istruzione, mensa scolastica, trasporto scolastico, servizi demografici ed energie rinnovabili, a cui auguriamo buon lavoro. Siamo contenti della scelta del sindaco Nicola Pirozzi che ha ben interpretato la nostra proposta politica fatta di contenuti e soprattutto di persone di qualità e professionisti di lunga esperienza al servizio del bene comune. Siamo certi del valore aggiunto che il Centro Democratico saprà dare con i suoi uomini e donne, alla comunità di Giugliano e dell’area nord di Napoli.” – Lo dichiarano in una nota congiunta il Consigliere regionale Pasquale Di Fenza e il commissario in Campania di Centro Democratico Vincenzo Varriale.













