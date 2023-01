Gas dall’Algeria, la missione di Meloni e gli obiettivi fissati dal premier

45 Visite

Ha almeno due obiettivi ambiziosi la prima missione di Giorgia Meloni in Africa. La premier italiana, sbarcata ieri pomeriggio nella capitale algerina insolitamente fredda e piovosa, punta a trasformare l’Italia nell’hub energetico dell’intera Europa. Un ruolo che darebbe al nostro Paese un «peso strategico importante». In più, come ha detto perfino nel suo primo discorso di programmatico in Parlamento per la fiducia, Meloni vuole «creare un modello virtuoso di collaborazione e crescita tra l’Unione europea e le nazioni africane», per realizzare uno «spazio di stabilità e di prosperità condivisa».

È l’ormai famoso «piano Mattei per l’Africa». Con investimenti europei non ancora definiti.













