Arzano, lampioni spenti e strade al buio: i cittadini pensano ad una “marcia per la luce”

Lampioni spenti e strade al buio: i cittadini pensano ad una “marcia per la luce”. App per le segnalazioni solo una trovata pubblicitaria. Sono giorni, settimane che alcune strade cittadine rimangono costantemente al buio. Facebook fa da cassa di risonanza a un problema che però, è stato già ampiamente segnalato a Comune e EnelX, gestore di fatto della rete della pubblica illuminazione. Tutto parte da via Benedetto Croce, via Dante, via Mazzini, Via Foscolo, via Petrarca, via Leopardi dove, denunciano i cittadini, manca l’illuminazione dal 17 gennaio, ma si allarga anche ad altre vie. “Al calar della sera – sottolineano i residenti – la zona piomba nel buio mettendo a rischio l’incolumità e la sicurezza degli utenti. Le tante promesse di interventi sono rimaste tali”. Lo spegnimento dell’illuminazione pubblica, sta sollevando le proteste da parte di commercianti, lavoratori e residenti, che non si sentono sicuri a camminare di sera e di notte in giro per la città nell’oscurità. Il senso di insicurezza diffuso riguarda anche altre categorie di cittadini, in primis coloro che hanno turni di lavoro che li costringono a tornare a casa in piena notte, oppure le giovani donne, che sovente raccontano di rimanere costantemente collegate in videochiamata quando devono rincasare da sole.













