Prefettura. Servizi di controllo del territorio “Alto Impatto”, concordati nel Forum delle città metropolitane

Nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio programmate nel Forum delle città

metropolitane di Roma, Milano e Napoli, presieduto dal Ministro dell’Interno, svoltosi al

Viminale il 16 dicembre u.s. alla presenza dei Prefetti e dei Sindaci interessati, dopo quelli

eseguiti il 16 gennaio, sono stati svolti anche nella serata di ieri 18 gennaio, presso l’area di

Piazza Garibaldi di questo capoluogo e nelle zone limitrofe, servizi di controllo straordinari

ad opera delle Forze dell’ordine, della Polizia metropolitana e locale, nonché, per i profili di

carattere specifico, da parte dell’Asl Napoli 1 e dell’Ispettorato del Lavoro.

Sono state controllate 2878 persone, di cui 28 denunciate. Sono stati effettuati controlli su 114

veicoli e 126 esercizi pubblici, con l’individuazione di 11 lavoratori “in nero” o irregolari e

sono stati effettuati sequestri di merce contraffatta e/o insicura per un valore complessivo di

euro 4.700.

Sono state impiegate 161 unità di personale delle forze dell’ordine, 30 della polizia

municipale e metropolitana e 92 unità di altri enti. Le violazioni fiscali accertate sono state 8,

oltre ad altre 130 di altra natura.

L’attività – programmata in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,

che si inquadra nella sinergia instauratasi tra Prefettura, Comune di Napoli, Forze dell’Ordine,

Asl Napoli 1 e Ispettorato del Lavoro – è espressione di una modalità di approccio organico

alla tematica della sicurezza urbana comune alle grandi metropoli, con una continuità di

interventi che produrranno risultati consolidati, finalizzati all’incremento del decoro e della

riqualificazione del contesto urbano.













