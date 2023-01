Chiusura scuole, l’ira del sindaco di Qualiano: “Basta pagliacciate, allora chiudete pure il Maradona domani sera”. Chiudono Marano e Villaricca

219 Visite

I commissari di Marano e Villaricca chiudono le scuole, ma alcuni sindaci – come quelli di Mugnano, Calvizzano e Qualiano – nicchiano. Il sindaco di Qualiano, De Leonardis, è il più esplicito: “E’ diventata una barzelletta ormai – spiega il primo cittadino – Posso comprendere che vengano adottati provvedimenti del genere in alcuni comuni, come quelli dell’area flegrea, bagnati dal mare, ma non per gli altri. Non ci sono particolari problemi del dissesto del territorio, perché mai dovrei chiudere? E’ ora di operare una discontinuità rispetto al passato: siamo in inverno e questi fenomeni sono naturali”.













