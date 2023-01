NAPOLI, SILVESTRO (FI): “MANFREDI SI DIA UN’AGENDA DI LAVORO”

68 Visite

“L’ assessore ai trasporti Cosenza ha promesso il bando per l’ avvio dei lavori di ristrutturazione della Funicolare di Chiaia, chiusa dallo scorso 1 Ottobre, entro il 15 Gennaio . Dov’ è il bando? Quando cominceranno i lavori? Manfredi aveva annunciato l’immissione in servizio di uno dei 20 nuovi treni acquistati per la linea 1 della metropolitana ogni 40 giorni. Da novembre ne è stato immesso solo 1. Quando sarà immesso il secondo? A questo punto qual è il timing per l’ immissione dei nuovi treni? La città ancora piena di turisti offre uno spettacolo desolante per la pulizia delle strade. L’ assessore alla Nettezza Urbana è dimissionario. Quando sarà nominato il nuovo assessore? Quando sarà riorganizzata l’ ASIA? La ha bisogno di risposte non di chiacchiere e demagogia”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.













