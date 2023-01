Nuovo sondaggio Swg: i numeri premiano ancora Meloni e Fdi

83 Visite

Arriva un nuovo sondaggio di Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana a meno di un mese dalle elezioni regionali che si terranno in Lombardia e nel Lazio. Il giornalista snocciola i numeri dopo una settimana contraddistinta dalle polemiche sul caso accise nei confronti del governo Meloni. La realtà è che Fratelli d’Italia, partito della leader dell’esecutivo, non ha pagato affatto dal punto di vista numerico dopo gli attacchi delle opposizioni: FdI resta stabile al 31,3% nei giorni in cui è stata presa d’assalto per non aver confermato lo sconto sui carburanti.

Minima flessione per il Movimento 5 Stelle, che assorbe al meglio il caso della vacanza a Cortina, rimanendo al 17,6% (-0,1% rispetto alla rilevazione del 9 gennaio). Dopo il tonfo senza freni si registra un minimo segnale di ripresa per il Partito democratico, che guadagna lo 0,2% fino al 14,2%. Si assottiglia la distanza tra Lega e Azione-Italia Viva: il partito di Matteo Salvini è all’8,3% (-0,2%), mentre la coppia Calenda-Renzi sale al 7,8% (+0,3%). Da segnalare il segno meno di Forza Italia, che passa dal 6,9% al 6,4%. Invariati i dati di Verdi-Sinistra e +Europa. L’indagine è stata condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4486 non rispondenti) tra l’11 e il 16 gennaio 2023. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS