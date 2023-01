51 Visite

Si terrà domenica 26 Febbraio la seconda edizione di “Napoli per Napoli” giornate di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde, volute dal Sindaco Gaetano Manfredi, coordinate dall’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada, in sinergia con l’Assessore all’Ambiente Paolo Mancuso, l’Assessore all’Istruzione Maura Striano e in collaborazione con ASIA e le Municipalità.



Queste giornate all’insegna della “cura del bene comune” sono realizzate grazie all’impegno di associazioni di volontari, comitati di quartiere, scuole e cittadini ed offrono un ampio programma di interventi di cura delle aree verdi e attività di divulgazione che hanno come obiettivo la sensibilizzazione al rispetto del decoro urbano e la valorizzazione degli spazi verdi.

Attraverso la pagina web del Comune di Napoli le associazioni possono manifestare la loro adesione compilando il form all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/ napolipernapoli

La scadenza per la candidatura delle associazioni è fissata per mercoledì 02 febbraio 2023″.













