Nessun obbligo di querela per l’aggravante mafiosa: si procederà d’ufficio. Nordio cancella la Cartabia

Se c’è l’si procederà d’ufficio. Dopo gli evidenti effetti nefasti dellaevidenziati dai casi raccontati negli ultimi giorni (e previsti dalfin dalla votazione, nel 2021, del provvedimento), il ministro della Giustiziaprocede per. Per effetto della legge scritta dalla Guardasigilli di, infatti, iin contesti mafiosi hanno bisogno delladi parte per essere perseguiti: quindi se la vittima non querela, scatta la revoca dei provvedimenti restrittivi . Una scelta portata avanti nonostante numerosi avvertimenti da parte dei più esperti. Ma ultimamente resa indifendibile dai fatti. Su tutti il caso dei mafiosi accusati di sequestro e lesioni, aggravati dal metodo mafioso, non denunciati dalle vittime del pestaggio. Così la procura di Palermo hanno dovuto chiedere la revoca della misura cautelare.