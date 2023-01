Napoli-Ajax, arrestato ultrà azzurro

102 Visite

Nella giornata odierna, personale della DIGOS della Questura di Napoli ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli- Sez. VIII nei confronti di un tifoso ultras aderente al gruppo “Masseria”, sedente nella Curva A dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il soggetto, ritenuto gravemente indiziato del reato di associazione per delinquere nonché, in concorso, di porto di armi e lesioni aggravate, commesse lo scorso 11 ottobre ai danni di un cittadino di nazionalità olandese presente in questo capoluogo per assistere all’incontro calcistico Napoli- Ajax, era già destinatario della misura del divieto di dimora nel Comune di Napoli emessa il 9 dicembre 2022, su richiesta della locale Procura della Repubblica a seguito di indagini della Digos, le cui prescrizioni sono state violate lo scorso 6 gennaio, con conseguente aggravamento della misura.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, ed i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.













