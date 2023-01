275 Visite

Nella tarda serata di ieri, nei pressi di piazza Garibaldi, nel centro storico di Marano, un incendio è divampato in un’abitazione. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della locale compagnia. L’incendio, non doloso, è stato domato. Non si segnalano feriti secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma di via Nuvoletta.













