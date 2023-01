A NAPOLI CULTO SOLENNE PER I 90 ANNI DELLA FONDAZIONE DELLA CHIESA EVANGELICA ADI DI NAPOLI

46 Visite

Commemorazione dei 90 anni di fondazione della Chiesa, prima comunità pentecostale di Napoli, che coincide con la conversione del suo primo credente e pastore, il pioniere Salvatore Anastasio, che in epoca fascista subì la persecuzione ed il carcere. L’evento, a cura della Chiesa Cristiana Evangelica “Assemblee di Dio in Italia” (ADI), si svolgerà sabato 14 gennaio 2023 alle 18,30 nella sede della Comunità di via Fra Gregorio Carafa, 13 a Napoli.

All’evento, che avrà carattere solenne e vedrà la partecipazione di autorità civili nazionali e internazionali, nonché delle maggiori confessioni religiose, presenzieranno, tra gli altri, diversi anziani che negli anni ‘40 subirono deportazioni e carcere per la loro fede evangelica insieme alle loro famiglie .

