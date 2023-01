Benzina, cambia il decreto: bonus 200 euro per tutto l’anno

43 Visite

Alla stretta sui controlli e obbligo di esporre il prezzo medio nazionale di benzina e diesel per ogni gestore, tra le misure del decreto sulla trasparenza dei prezzi sui carburanti varato durante il Consiglio dei ministri del 10 gennaio, si aggiunge la proroga del bonus benzina per tutto il 2023. Si tratta di uno sconto del valore di 200 euro che i datori di lavoro offrono ai propri dipendenti. La norma stabilisce, inoltre, che l’incentivo economico non concorre alla formazione del reddito dell’impiegato che lo riceve. In un primo momento la proroga era stata prevista fino a fine marzo, poi la proroga è stata estesa al 31 dicembre 2023 : il 12 gennaio il Consiglio dei ministri è infatti intervenuto per approvare alcune modifiche al decreto-legge, già deliberato nella riunione del 10 gennaio, relativo alla trasparenza dei prezzi dei carburanti.













