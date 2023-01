Amministrative 2023, anche per Villaricca proponiamo un sondaggio. Chi gradireste come sindaco dopo la gestione commissariale al Comune?

117 Visite

Amministrative 2023 a Villaricca: come abbiamo già fatto per la città di Marano, proponiamo un sondaggio per i papabili sindaci anche per il Comune attualmente retto da una triade commissariale. L’ente fu sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. Si voterà, verosimilmente, in autunno.

Questa la rosa:

Giovanni Granata

Francesco Mastrantuono

Enzo Napolano

Mario Molino

Rosario Albano

Puoi partecipare al sondaggio, scrivendo (fino alla mezzanotte del giorno 18 gennaio) la tua preferenza al numero whatsapp 3383387653 oppure 3387316910.













Commenti

