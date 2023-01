Marano, strade chiuse da mesi. Ecco qual è lo stato dell’arte e perché il Comune non si muove. “In atto contenziosi con i privati”

145 Visite

Via Vallesana, corso Vittorio Emanuele e tante altre: strade chiuse da tempo immemore e non si intravedono spiragli positivi. Veniamo al dunque: le strade sono state chiuse dal Comune per il rischio crollo dei fabbricati. I titolari delle strutture, tuttavia, ritengono che le cause siano addebitabili al mal funzionamento di reti idriche e fognarie. Da qui il contenzioso in atto che paralizza tutto, circolazione in primis.

L’ufficio tecnico comunale potrebbe autorizzare i lavori in danno ai proprietari, ma non lo fa perché il Comune – essendo in dissesto finanziario – prima di anticipare somme deve accertarsi che quei crediti siano poi in qualche modo esigibili. Nessuno, al Comune, insomma vuole rischiare di accollarsi un eventuale danno erariale. L’impasse prosegue. I vigili urbani hanno inviato gli atti al tribunale Napoli nord e ora si spera che il magistrato inquirente possa in qualche modo “obbligare” l’ente ad operare – per ragioni di ordine pubblico e sicurezza – in danno ai proprietari. Significa che il Comune anticipa le somme per la messa in sicurezza e se all’esito delle ulteriori indagini e perizie la colpa dovesse essere attribuita ai privati, allora l’ente si potrebbe rifare sui loro patrimoni. In caso contrario, ogni addebito ricadrebbe sul municipio, che sarebbe costretto anche a risarcire i privati.













