Scampia, 16 enne accoltellato dopo la partita di calcetto: ad aggredirlo un coetaneo già “graziato” dai giudici

Ancora un accoltellamento e ancora una volta polemiche per l’interpretazione delle leggi. Di lui il giudice si era fidato. E gli aveva concesso un’apertura di credito: gli aveva garantito un regime di messa alla prova, nonostante le accuse – accuse gravissime – che gli erano state contestate di recente. Un regime, quello della messa alla prova, che non ha retto. Che non gli ha impedito di armarsi e di aggredire un proprio coetaneo, colpendolo con tre coltellate all’addome e al fianco.

Brutta storia a Scampia, in via Hugo Pratt: mercoledì sera, un ragazzino di 16 anni ha da poco finito la partita di calcetto, sta tornado a casa, quando viene affrontato e pugnalato. Ora è in ospedale, al Cardarelli, dove ha ricevuto ben due interventi chirurgici. Ad aggredirlo è stato un coetaneo. Si chiama G. S., bloccato dai poliziotti del commissariato di Scampia. Un recidivo, di recente graziato dal gip dei minori. Meno di una anno fa, lo scorso giugno, faceva parte del branco di minori che entrò in azione allo “scoglione” a Posillipo. Venne riconosciuto e indagato. Una volta dinanzi al giudice, G.S. ha strappato il beneficio. Un regime che premia la buona condotta, senza passare per il carcere.













