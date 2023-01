Neapolitan Hair Group, il collettivo di barbieri nato nel 2020

Neapolitan Hair Group è un collettivo di barbieri che nasce nel 2020 per volontà di Luigi Fontanella e Pietro Tartaglione sviluppandosi, dentro e fuori la città di Napoli.

Passione per il proprio lavoro, competenza, amicizia ed estremo sacrificio sono i valori fondanti del gruppo ed è proprio per questo che NHG diventa molto di più che un semplice gruppo di Barberi riuniti sotto un unico nome: è un vero e proprio universo di competenze, esperienze diverse, passione e formazione continua e voglia di guardare all’innovazione.

Il duro lavoro di questi anni ha dato sempre i suoi frutti: da un lato la partecipazione a diversi eventi nazionali e internazionali con successi, anche inaspettati e, dall’altro, la progressiva crescita del collettivo che vede giorno per giorno l’implementazione di nuovi elementi, pronti a dare il proprio contributo al gruppo ma anche mossi dalla voglia di lasciare il segno nell’arte della barberia.

Molti sono figli d’arte, entrati in questo mondo grazie ai padri o ai fratelli più grandi, per altri è stato amore a prima vista e, con umiltà e impegno, hanno deciso di percorrere una strada completamente nuova tra passione e sacrificio raccogliendo negli anni solo grandi vittorie!

Forbici affilate,mn 8 sguardo al futuro, idee brillanti e tanta creatività: questo è ciò che si può dire del Neapolitan Hair Group; per sapere il resto non vi rimane che restare collegati per tutti i nuovi progetti che stiamo mettendo in piedi!