Carenza Farmaci, la precisazione della Angelini Pharma

Egregio Dottor Bocchetti,

con riferimento all’articolo dal titolo “Italia, si aggrava carenza farmaci: dal Nurofen alla Tachipirina”, pubblicato ieri su Terranostranews.it circa la carenza di alcuni farmaci, Angelini Pharma desidera precisare che il prodotto Tachifludec polvere per soluzione orale non è inserito nella lista dei farmaci temporaneamente carenti, pubblicata da Aifa.

Le referenze attualmente disponibili in farmacia in quantità minori sono le formulazioni Tachipirina Orosolubile 500 mg granulato gusto fragola e vaniglia e Tachipirina Sciroppo 120 mg/5 ml.

Per quanto riguarda Moment, i prodotti che attualmente hanno una disponibilità minore riguardano per lo più la forma farmaceutica in bustine (granulato per soluzione orale) con dosaggi da 200 mg e 400mg. Nell’interesse dei pazienti, Angelini Pharma tiene a precisare che sono disponibili alternative delle stesse linee Tachipirina e Moment che contengono lo stesso principio attivo, utilizzabili previa consultazione con il proprio medico o farmacista.

L’azienda informa anche che la carenza di questi prodotti è temporanea, garantendo il proprio impegno nel monitorare costantemente la situazione e nell’assicurarne la migliore gestione.

Distinti saluti.

Angelini Pharma Spa













