Marano, fondi Pics. Azione: “Che fine hanno fatto i 4 progetti? I commissari informino la città”

AI COMMISSARI DELLA CITTÀ DI MARANO DI NAPOLI

Con la Deliberazione della Commissione Straordinaria N° 15 del 30/03/2022, relativamente ai fondi PICS (Programma integrato città sostenibile), si è stabilito di rimodulare gli interventi previsti dal DOS approvato nel 2020 con D.C.C. n°97, ovvero di “escludere” 2 dei 10 progetti di riqualificazione che erano stati identificati rinunciando, così, a parte dei fondi stanziati per la città di Marano.

Il tutto avveniva d’intesa col Sovraordinato Ing. Cesaroni, il Responsabile dell’Area Tecnica e sentite le considerazioni dei Tecnici dei settori LL.PP. che tra l’altro sono stati incaricati quali R.U.P. dei progetti in questione.

La decisione, a quanto pare, letti gli atti a disposizione veniva presa causa la complessa articolazione dei procedimenti amministrativi che, di conseguenza, avrebbe comportato il rischio di non ultimazione delle opere entro il termine previsto di Dicembre 2023.

Successivamente, sempre relativamente ai fondi PICS, con la Deliberazione della Commissione Straordinaria N° 58 del 28/07/2022 si è deciso che dei restanti 8 progetti di riqualificazione potevano trovare esecuzione, entro il termine del mese di Dicembre 2023, solamente 4 opere:

 Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione o videosorveglianza per l’intero territorio

comunale – 12 mesi;

 Polo del Riuso (ex cioccolateria) – 12 mesi;

 Centro di accoglienza per ragazzi autistici (Villa confiscata La Cesina) – 12 mesi;

 Piazza Dalla Chiesa – Asilo Nido – 12 mesi.

Dunque, in buona sostanza, dagli iniziali 10 progetti approvati nel DOS si è giunti a solo 4 di essi, rinunciando

così a ben 6 opere e perdendo circa 8 mln di euro sugli 11,5 inizialmente stanziati.

Ebbene, non volendosi ora soffermare sull’abbandono di ben 6 progetti su 10, ma considerato che la Città di Marano necessità di una riqualificazione delle proprie infrastrutture, dei propri immobili e delle proprie aree urbane col fine di renderla più vivibile e prossima alle esigenze di tutti i cittadini, il Partito di AZIONE MARANO

chiede, alla luce di quanto finora citato, che si mettano a conoscenza i maranesi sullo stato dei 4 procedimenti di riqualificazione rimasti, sulle loro tempistiche di esecuzione e se sussistono eventuali ed ulteriori problematiche connesse col termine di realizzazione che, da norma, resta fissato per Dicembre 2023.

Tra l’altro, in vista delle prossime scadenze elettorali locali, è bene sottolineare che qualsivoglia nuova Amministrazione eletta, in caso di ulteriori ritardi, potrebbe trovarsi nella condizione di assorbire tali problematiche e gestire i consequenziali procedimenti amministrativi con seria difficoltà proprio entro quei limiti temporali già predefiniti. In conclusione, è doveroso tenere chiaro a mente che la nostra comunità non può più permettersi né di perdere fondi di tale entità, né tanto meno di perdere l’occasione di avere un territorio urbanisticamente più attrattivo.

AZIONE MARANO

MARANO È PIÙ FORTE DI CHI LA VUOLE DEBOLE













