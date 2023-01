Giorgia Meloni, carburanti e taglio accise: possibile solo con più entrate

52 Visite

Il premier Giorgia Meloni risponde per le rime alle critiche dell’opposizione che le fa notare come, nella campagna elettorale del 2019, abbia promesso agli italiani il taglio delle accise. Dopo il video pubblicato sui social, Meloni aggiunge che il taglio delle accise sui carburanti è possibile solo con un aumento delle entrate dello Stato. “Alcuni esponenti dell’opposizione fanno notare che nel programma di Fratelli d’Italia delle precedenti elezioni era presente, tra i punti, una voce sulla sterilizzazione delle entrate dello Stato su energia e carburanti, con un’automatica riduzione di Iva e accise – spiega Meloni – Significa che, se hai maggiori entrate dall’aumento dei prezzi del carburante, le utilizzi per abbassare le tasse. Ma noi non avevamo maggiori entrate, ovviamente. Quindi si tratta di un impegno molto diverso dal “taglieremo le accise”. Obiettivo che continuiamo a condividere e sul quale lavoreremo ma impegno che nell’attuale contesto non potevamo prenderci».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS