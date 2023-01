Interdittive antimafia, Ecoce: “Provvedimento ingiusto, siamo esterrefatti”

54 Visite

A seguito della pubblicazione della notizia relativa all’emanazione dell’interdittiva antimafia,

l’Amministratrice Unica rileva la necessità di porre alcune precisazioni sui fatti ascritti a carico della Ecoce, con l’auspicio che gli stessi possano essere pubblicati ad integrazione di quanto già previamente divulgato sulle vostre piattaforme.

La Ecoce Srl, opera nel settore dell’ambiente da oltre un decennio, distinguendosi sul mercato per il rispetto delle normative, oltre che per laboriosità e serietà, rilevando anche che ad oggi la Ecoce dà occupazione a 180 dipendenti con le relative famiglie, con un impiego di circa 500 veicoli sia per il noleggio che nei servizi di raccolta dei rifiuti nei comuni.

Il tenore e le allusioni ascritte sulla condotta di Ecoce Srl, lasciano la proprietà della stessa

basita ed esterrefatta, proprio perché l’assetto proprietario dell’impresa si è da sempre dotato di strumenti atti a combattere il fenomeno criminale, ottenendo altresì l’attribuzione di un ottimo punteggio al Rating di Legalità, dotandosi già dal 2018 di un manuale di organizzazione, gestione e controllo redatto in conformità della normativa di vigilanza e controllo ai sensi del D.lgs 231/01.

La Ecoce era già stata interessata agli inizi dell’anno 2021 da una informativa interdittiva e dal successivo controllo giudiziario attuato dal Tribunale di Napoli sezione misure di prevenzione, controllo richiesto al Tribunale dalla Ecoce, controllo giudiziario che se avesse accertato incongruenze o affezioni a sistema di malaffare avrebbe portato alla CONFISCA dell’impresa, rischio al quale la proprietà di Ecoce sì è voluta esporre ben conscia della propria estraneità a sistemi di malaffare rappresentati dalla Prefettura, provvedimento del Tribunale che ha controvertito le illazioni rappresentate nell’interdittiva

ritenendo la Ecoce, la sua Compagine sociale e l’Amministrazione estranea a condizionamenti della criminalità organizzata, revocando di fatto a luglio 2022 il controllo giudiziario.

È inaspettata e basata su elementi estranei alla struttura Ecoce l’emissione della nuova

informativa interdittiva, che di fatto, ascrive alla Ecoce condotte dubbie attuate da terzi soggetti non appartenenti alla stessa, me che nel contesto criminale si sarebbero addirittura mossi ai danni della Ecoce.

Diversamente da quanto effettivamente messo in atto dalla Ecoce che nel corso degli anni, con dovizia e profondo rispetto per le Istituzioni e delle Leggi, ha da sempre segnalato alle Autorità Giudiziarie comportamenti, fatti, condizioni che potevano già solo indurre ad immaginare una condizione di dubbia moralità. Ribadendo fermamente che la proprietà dell’impresa è in capo a persone degne di fiducia e

rispettose delle normative, non mai vicine ad ambienti di dubbia moralità, così come allo stesso modo può essere detto dal management dell’impresa.

La Ecoce chiede a voce alta, chiarimenti sulle ragioni della mancata applicazione, per la

seconda volta della specifica normativa, che tutto in uno prevede l’attivazione di un contraddittorio preventivo tra Impresa e Prefettura relativamente ai fatti addebitati, confronto durante il quale la Ecoce avrebbe avuto la possibilità di mostrare la propria lecita condotta, contestando con fatti e documenti le illative ascrizioni indirizzate alla stessa, provando documentalmente che da sempre la Ecoce ha gestito la propria attività lontano da ambienti malavitosi, denunciando all’Autorità Giudiziaria fatti, circostanze, gente di male affare e camorristi, lavorando sempre nel pieno rispetto della Legge, abbiamo chiesto di costituirci addirittura in alcuni procedimenti penali quale Parte Civile perché

vittima di quel sistema deviato, al quale oggi ci addebitate la soggiacenza.

Invece, in spregio ad ogni logica, con la prerogativa prevista da una circolare del Ministero degli Interni, la Prefettura ha proceduto direttamente all’emissione di una informativa interdittiva, mirata alla messa al bando ed alla conseguente distruzione di una impresa che dà lavoro a centinaia di famiglie in un territorio già malfamato di suo, condizione per la quale andrebbe elogiata l’impresa anziché di cercare di distruggerla.

Certi della totale estraneità dell’impresa Ecoce e la completa assenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’emanazione di un provvedimento così gravoso, che di fatto non ha tenuto conto delle risultanze di cui al Decreto del Tribunale di Napoli di revoca del controllo giudiziario escludendo ogni tipologia di ingerenza e di condizionamento della struttura Ecoce da parte di terzi, è bene sottolineare che è stato già dato mandato ad una struttura legale al fine di tutelare le nostre ragioni della Ecoce in sede giurisdizionale.

Resto comunque fiduciosa, così come due anni fa, nel lavoro della Magistratura al fine di

chiarire nuovamente, innanzi all’Autorità Giudiziaria gli addebiti mossi a carico della Ecoce relativi agli atti della Prefettura di Napoli.

Sono convinta che il tempo donerà i giusti risultati acclarando verità nascoste, e restituendo alla proprietà di Ecoce ed al suo management la moralità oggi offuscata da pregiudizi e misteriosi ragionamenti tesi alla distruzione di una Impresa sana.

Giugliano in Campania (NA) lì 11.01.2023













