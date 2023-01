198 Visite

Forte scossa di terremoto avvertita nella notte in tutta la zona flegrea e giuglianese: da Marano a Pozzuoli, dai Camaldoli a Qualiano. Tantissime le segnalazioni giunte in redazione. La scossa è stata avvertita intorno alle 3,40 di questa notte. Al momento non si segnalano danni o feriti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS