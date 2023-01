Scontri tra ultrà di Napoli e Roma in autostrada. 300 coinvolti

1.000 Visite

Autostrada A1 bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie avvenuti nell’area di servizio Badia al Pino. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Si tratta dello scontro tra tifosi del Napoli e della Roma. Un ultras giallorosso è rimasto ferito e portato all’ospedale di Arezzo.