Napoli, tre punti a Genova per continuare a sognare. Decidono Osimhen e Elmas

Tre punti d’oro per il Napoli, che espugna Marassi: 2-0 con reti di Osimhen e Elmas. Nel primo tempo Politano fallisce un rigore concesso per un fallo su Anguissa. Poi la rete del nigeriano e l’espulsione, sacrosanta, di Rincon. Nella ripresa, a pochi minuti dal termine, il gol della tranquillità con Elmas. Il Napoli, pur non entusiasmando, torna a vincere e a tenere a debita distanza le inseguitrici.













