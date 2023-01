Brasile: sostenitori di Bolsonaro irrompono nel Parlamento nel palazzo del Congresso

100 Visite

Tensione alle stelle in Brasile dove i sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro, che non accettano la vittoria del neo presidente Inacio Lula da Silva, hanno dato l’assalto ai palazzi delle massime istituzioni dello stato in un’irruzione che ricorda quella di due anni fa al Capitol Hill di Washington da parte dei fan di Trump.

La polizia ha usato i gas lacrimogeni per cercare di respingere migliaia di persone che però sono riuscite a sfondare i cordoni di sicurezza attorno al parlamento di Brasilia al termine di una manifestazione a sostegno dell’ex presidente.

In molti sono riusciti a salire sulla rampa dell’edificio per occuparne il tetto e da lì si sono introdotti all’interno.













