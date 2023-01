Ucraina, Putin ordina la tregua dal 6 al 7 gennaio per il Natale ortodosso

61 Visite

La notizia era nell’aria e rappresenta una novità dopo oltre 10 mesi di guerra. Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il capo del ministero della Difesa, Sergei Shoigu, di predisporre un cessate il fuoco unilaterale lungo l’intera linea di contatto tra le parti in Ucraina dalle 12 del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio.

Il cessate il fuoco di 36 ore coincide con i festeggiamenti del Natale ortodosso. Il Cremlino stesso fa appello all’Ucraina perché rispetti anch’essa la tregua. «In considerazione del fatto che un gran numero di cittadini di fede ortodossa vivono nelle zone di combattimento, facciamo appello alla parte ucraina perché dichiari un cessate il fuoco, per dare loro la possibilità di presenziare alle cerimonie della vigilia così come del giorno della Natività di Cristo», si legge in un comunicato del servizio stampa della presidenza russa ripreso dall’agenzia Ria Novosti.













