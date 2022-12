104 Visite

Intervento dei carabinieri al corso Europa, dove un uomo, dell’età di 40-45 anni, già noto in passato per alcune intemperanze, è andato in escandescenze. Da quanto si apprende, si tratta di una persona alcuni problemi. I militari dell’Arma stanno valutando l’opportunità di disporre un Trattamento sanitario obbligatorio.













