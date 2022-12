Marano, Capodanno: i commissari vietano utilizzo botti. Ecco l’ordinanza che in pochi rispetteranno

322 Visite

Considerato che:

− in Italia è diffusa, la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti

innocui), anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un

indiscriminato, consistente e pericoloso incremento;

− puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di

ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione;

− esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico,

trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che in quanto tali, sono comunque in grado di

provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse

fortuitamente colpito;

− sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a

produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano

utilizzati in luoghi affollati o da bambini;

− serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali d’affezione,

nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro

un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento,

esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non

esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d’affezione che selvatici,

causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);

− i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo

IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte)

“cagionate” (v. art.544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non

intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;

− il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell’art.

3 del DPR 31 marzo 1979 per cui “è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità

montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall’Ente nazionale protezione

animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi

alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”;

− possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio

connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili,

cassonetti etc.;

Dato atto che per “incolumità pubblica” si intende l’integrità fisica della popolazione e per

sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle

comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di

vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte

le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici,

luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell’articolo 659

del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Considerato inoltre che:

−

− il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al

patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e ritenuto pertanto di dover intervenire con

urgenza;

− L’Amministrazione Comunale intende adottare una specifica attività di prevenzione a tutela

dell’incolumità dei cittadini.

Visti:

− la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell’Interno – Disposizioni in ordine alla

sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi

artificiali autorizzata ai sensi dell’art.57 del T.U.L.P.S.

− l’art 57 del T.U.L.P.S. e l’art. 101 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;

− l’art.50 D.L.gs. n.267/2000;

− l’art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;

− la Legge n.689/1981;

− la Legge n.125/2008;

− la Legge n.94/2009;

− l’art.3 DPR 31 marzo 1979;

− l’art 659 Codice Penale;

− la Legge n.189/2004;

− il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera di C.S n. 36 del

08/02/2018, che all’art. 7, a salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città,

vieta, tra l’altro, “di accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei

luoghi di passaggio pubblico; di accendere e far scoppiare martinetti, petardi ed

altri materiali pirotecnici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche

privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e a lla quiete delle

persone nonché rappresenti fonte di stress o pericolo per gli animali […].

LA COMMISSIONE STRORDINARIA

ORDINA

ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità\fisica della popolazione, della

tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle

norme che regolano la convivenza civile, il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e

artifici esplodenti in genere, dalle ore 15,00 del 31 dicembre 2022 fino a tutto il 1°gennaio 2023

compresi, sull’intero territorio cittadino.

DISPONE CHE

− l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una

sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da €25,00

a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria;

− le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale

pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art.13 della Legge

n.689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell’art.20, comma 5 legge citata;

− le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che

commercializzano “declassificati” contraffatti siano perseguiti a termine di legge;

− i proprietari e conduttori di animali da affezione pongano in essere misure adeguate ad

evitare che le reazioni di detti animali all’inosservanza della presente ordinanza possa

arrecare loro danno;

− gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza dell’ordine facciano

osservare la presente Ordinanza;

− del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e

che venga pubblicato sul sito internet comunale;− la stessa sia inviata:

• alla Prefettura

• alla Questura

• al Comando Provinciale Carabinieri

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le

necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione

all’Autorità Giudiziaria, sia per la violazione dell’art. 650 C.P., sia per l’accertamento di tutte le

responsabilità.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del

risarcimento di ogni danno.

Il Comune è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso

di mancata osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione,

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), oppure in via alternativa ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.













